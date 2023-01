Limburgs landschap staat jaar na jaar meer in bloei dankzij Limburg Zaait

Limburg Zaait is in 2023 aan de elfde editie toe. Door in groep zaad voor bloemrijke akkers aan te kopen, willen de drie Limburgse Regionale Landschappen de biodiversiteit een boost geven. Een succes blijkt na een decennium, want jaar na jaar wordt er meer zaadgoed besteld en staat het landschap meer in bloei.

Vorig jaar werd via Limburg Zaait 7.880 kg zaadgoed aangekocht. Een record. “Elk jaar verkopen we meer zaad”, zegt Ilse Plessers van Regionaal Landschap Lage Kempen. En dat is zeker niet alleen aan de landbouwers die grote percelen hebben. “De minimum aankoop is 1 kg, waardoor particulieren ook kunnen instappen. Het zaadgoed is twee jaar kiemkrachtig, dus het hoeft niet per se in een keer ingezaaid te worden.” Hoeveel oppervlakte er met een type zaadgoed kan worden ingezaaid, is afhankelijk van het mengsel. “Bij het ene is dat meer dan bij het andere.”

“We hebben negen verschillende soorten mengels. Nieuw is het bloemenmengsel voor de zomertortel. Het geeft voedsel voor deze kleinste en bedreigde duivensoort in Vlaanderen. Omdat de vogel ruimte nodig heeft, is dit mengsel wel voor op grotere percelen. Ook voor andere soorten zoals de kleine zoogdieren en grondbroeders is het mengsel goed, want het biedt plek om zich te nestelen”, legt Plessers uit.

Randen

In veel van de mengels zitten korenbloemen en klaprozen. “Bloemen die we vroeger nog heel veel zagen maar die door de monocultuur uit het landschap verdwenen waren. Aan de landbouwers vragen we om minstens de randen van hun akkers in te zaaien met een van de mengels. Maar ook op een stukje tuin van een particulier misstaat het niet. Op die manier krijg je meer bloemen in de tuin en zie je meer bewegen door de vlinders, bijen en vliegende insecten die je naar je tuin lokt. Samen maken we op die manier het landschap nog veel mooier.”

© Limburgse Regionale Landschappen

Iedereen die een bloemenrijk perceel wil aanleggen, kan nog tot en met 24 februari zaadmengels bestellen via www.limburgzaait.be