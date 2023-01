De kaarten voor de prestigieuze Masters zijn geschud: Dimitri Van den Bergh moet voorbij tweevoudig wereldkampioen

‘The DreamMaker’ is de nummer 11 van de wereld en moet daardoor in de eerste ronde aan de bak. Daarin treft Van den Bergh niemand minder dan Gary Anderson, tweevoudig wereldkampioen. De Schot zakte na een teleurstellend wel voor het eerst sinds lang uit de top tien en is momenteel 22ste. Maar de 52-jarige Anderson is nooit te onderschatten, zeker niet op een podium.

Bij winst treft Van den Bergh zesde reekshoofd Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. In een potentiële kwartfinale wacht mogelijk een heruitgave van zijn WK-halve finale tegen Michael van Gerwen. De Nederlander treft de winnaar van het duel tussen José de Sousa en Gabriel Clemens.

Vorig jaar strandde Van den Bergh in de tweede ronde. Hij verloor toen met 10-9 van Jonny Clayton, de man die hij op het voorbije WK in de kwartfinales versloeg. Er staat in Milton Keynes 275.000 pond (310.000 euro) op het spel. De winnaar - vorig jaar Joe Cullen - gaat met 65.000 pond (74.000 euro) aan de haal. Een bedrag dat niet meetelt voor de wereldranglijst aangezien de Masters een zogenaamd ‘non-ranking toernooi’ is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

SPEELSCHEMA

Vrijdag 27 januari (vanaf 20u00)

Eerste ronde (best of 11 legs)

Ryan Searle v Dave Chisnall

James Wade v Callan Rydz

Dirk van Duijvenbode v Krzysztof Ratajski

Nathan Aspinall v Stephen Bunting

Dimitri Van den Bergh v Gary Anderson

Jose de Sousa v Gabriel Clemens

Joe Cullen v Chris Dobey

Damon Heta v Ross Smith

Zaterdag 28 januari

Middagsessie (vanaf 13u45)

Tweede ronde (best of 19 legs)

Danny Noppert v Nathan Aspinall/Stephen Bunting

Rob Cross v Dimitri Van den Bergh/Gary Anderson

Jonny Clayton v James Wade/Callan Rydz

Luke Humphries v Joe Cullen/Chris Dobey

Avondsessie (vanaf 20u00)

Tweede ronde

Gerwyn Price v Dirk van Duijvenbode/Krzysztof Ratajski

Peter Wright v Ryan Searle/Dave Chisnall

Michael Smith v Damon Heta/Ross Smith

Michael van Gerwen v Jose de Sousa/Gabriel Clemens

Zondag 29 januari

Middagsessie (vanaf 13u45)

Kwartfinale (best of 19 legs)

Avondsessie (vanaf 20u00)

Halve finale (best of 21 legs)

Finale (best of 21 legs)