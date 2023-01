Politie valt op verschillende plaatsen binnen tijdens grote drugsactie in Sint-Truiden. — © TV Limburg

De politie in Sint-Truiden heeft deze voormiddag een grote drugsactie gehouden. Naar verluidt viel de politie binnen op 10 verschillende plaatsen onder meer in een woning op de Hasseltsesteenweg en in een woning op de Prins Albertlaan. Negen personen zouden gearresteerd zijn.