Miljoenenboetes voor organisatie achter illegale sigarettenfabrieken in Tongeren en Bree

Tongeren / Bree

De rechtbank in Antwerpen heeft de organisatie achter illegale sigarettenfabrieken in ondermeer Tongeren en Bree veroordeeld tot celstraffen en boetes tot 286 miljoen euro grotendeels met uitstel. De douane sprak van de grootste actie ooit tegen illegale sigarettenfabrieken. Op 4 augustus 2021 werden er meer dan 22 miljoen sigaretten in beslag genomen en er werd meer dan 140 ton illegale tabak aangetroffen op verschillende sites. In totaal bracht de douane 46 personen en vijf vennootschappen voor de rechter. In Tongeren pakte de politie elf Oekraïners op die toen aan het werk waren in de illegale sigarettenfabriek.