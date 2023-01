Red Wolves lijden tweede nederlaag op WK en zijn nog niet zeker van volgende ronde

Winst tegen Bahrein had België de tweede plaats in de poule en de kwalificatie voor de volgende ronde kunnen opleveren, maar zover kwam het niet. De Red Wolves verloren met 28-30 van Bahrein en zijn zo afhankelijk van de winst van Denemarken in het duel tegen Tunesië om zich als derde te kwalificeren voor de volgende ronde.

Bondscoach Sylla voerde in vergelijking met de wedstrijden tegen Denemarken en Tunesië één wijziging door. Joris Gillé moest zijn plaats afstaan aan Sebastien Danesi. Sylla verraste ook door in zijn basisploeg drie spelverdelers op te nemen. Kedziora, Qerimi en Robyns moesten vooral snelheid ontwikkelen, het spel verleggen naar de hoeken en op die posities kansen creëren en laten scoren.

Heer en meester

En dat lukte tien minuten aardig. De Red Wolves waren in de beginfase heer en meester, sloegen al snel een kloof van vijf doelpunten maar na tien dolle minuten was het vet echt van de soep. De Belgen werden slordig en sprongen te kwistig om met de doelkansen. Spek naar de bek van Bahrein. De Bahreini, die op de laatste olympische spelen tot in de kwartfinale geraakten, verspeelden in hun eerste wedstrijd tegen Tunesië een voorsprong van zes doelpunten. In het duel tegen de Belgen bouwden ze een achterstand van vijf doelpunten om in een voorsprong van drie goals aan de rust: 12-15.

Het verschil in de tweede helft liep al snel op tot vijf doelpunten. Bij de Red Wolves maakte geloof stilaan plaats voor gelatenheid en frustratie. Niet omdat dat de Belgen de kansen niet creëerden, wel omdat die open doelkansen niet verzilverd werden. Pas in het slot lukte het de Red Wolves om wat terrein goed te maken, maar aanspraak maken op de zege zat er niet meer in.

SCHEIDSRECHTERS: Lopez Grillo en Lenci (Argentinië).

BELGIE: Lettens, Vanhove, Brixhe, Serras, Kötters 8, Robyns 4, Braun 3, Spooren 1, Colman, Vancosen 2, Kedziora 2, Ooms 1, Danesi, Glorieux 1, Qerimi 5, De Beule 1.

BAHREIN: Eid 5, Alsalatna, Alsamahiji 2, Isa, Qambar, Abdulredha, Fadhul 5, Ali 1, Alzaimoor 1, Mahfoodh, Ali Ali 6, Mahmood Mohamed 1, Mohamed Mohamed 4, Alsayyad 5.