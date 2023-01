De leegstand van winkelruimten is het voorbije jaar gedaald. — © Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom

Hasselt

Voor het tweede jaar op rij is de winkelleegstand in Limburg gedaald. Begin januari stond 11,5 procent van de Limburgse winkelpanden leeg. “De leegstand neemt het snelst af in Limburg”, zegt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.