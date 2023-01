Als het basispakket energie van twee keer 196 euro nog niet is toegekomen, is de kans groot dat het ook niet meer vanzelf zal komen. En daar hoeft geen overlijden of recente verhuizing aan de basis te liggen: een verkeerde schrijfwijze van je naam kan volstaan om het mis te doen gaan. De vorige premie kwam daardoor bij meer dan honderdduizend mensen niet aan.