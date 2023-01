Hasselt

Een zangmoment van het Hasseltse ‘Great Balls of Choir’ dat op sociale media werd gepost, is compleet ontploft sinds REM-zanger Michael Stipe het deelde. Hij zei daarbij dat de Hasseltse versie van ‘Losing my Religion’ hem een lach bezorgde en op ideeën bracht. “Te gek”, glunderen Gert Leunen en Marianne Van Gemert.