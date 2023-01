Turkije hekelt beslissing Stockholm om actie met Erdogan-pop niet te onderzoeken: “Totaal absurd”

Turkije kan er niet mee lachen dat het openbaar ministerie in Zweden geen verder onderzoek voert naar een manifestatie met een opgehangen Erdogan-pop. Dit is “totaal absurd”, verklaarde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu dinsdag in Ankara. Volgens hem ging het om een haatmisdrijf en was de actie racistisch.