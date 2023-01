“Mijn buitenlandse collega’s lachten me uit dat ik ‘maar’ in Vlaanderen ging filmen”

Na de succesvolle film is er nu de tv-serie. ‘Onze Natuur’ toont op Canvas nog meer fraais dat in onze Vlaamse natuurgebieden te zien is. Je ziet Pim Niesten (42) niet in beeld, maar de Mechelaar is wel grotendeels verantwoordelijk voor de knappe beelden. “Alleen jammer dat we die slechtvalken op de Sint-Romboutstoren niet konden filmen”, blikt hij terug.