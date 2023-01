Greta Thunberg opgepakt tijdens actie bij ‘bruinkooldorpje’ Lützerath

Greta Thunberg is dinsdagmiddag gearresteerd tijdens een klimaatdemonstratie bij het Duitse ‘bruinkooldorpje’ Lützerath. De Zweedse klimaatactiviste was aan het demonstreren bij de bovengrondse mijn Garzweiler. Een getuige meldt aan persbureau Reuters dat zij na de demonstratie alleen in een grote politiebus werd gezien.