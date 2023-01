‘The Masked Singer’-reclame op de Meir toont nog onbekend figuur: wie staat tussen Leeuw en Skiwi?

VTM stelde vorige week acht figuren voor waarmee het derde seizoen van ‘The Masked Singer’ afgetrapt zou worden. Maar op de Meir in Antwerpen is sinds dinsdag een personage op te merken dat nog niet bekend is. Ging er iets mis? Of komen we snel te weten wie het mysterieus figuur is?

Op een enorme mural boven het Kruidvat-filiaal op de Meir staan drie figuren afgebeeld. Twee ervan werden vorige vrijdag al voorgesteld. Leeuw is “een flamboyant feestbeest voor wie appearance everything is”, en ook Skiwi is een “party animal”. Samen met zes andere figuren zouden zij op vrijdag 3 februari de eerste aflevering van The Masked Singer openen.

De kans is groot dat zij gezelschap krijgen van een negende personage. Tussen Leeuw en Skiwi is een soort astronaut te zien. Of is het Moeder Aarde? Het helaal? Voorlopig is het gissen en afwachten tot VTM meer info geeft over het negende personage. Wie de mysterieuze mevrouw - of meneer? - van dichterbij wil inspecteren, moet op de Meir zijn, ter hoogte van de Meirbrug.