Borussia Dortmund trekt concurrent voor Thomas Meunier aan

Borussia Dortmund heeft dinsdag de komst van de 25-jarige Noorse rechtsback Julian Ryerson aangekondigd. Ryerson komt over van competitiegenoot Union Berlijn en ondertekende een contract tot 2026.

Ryerson is een rechtsback die ook op de linkerflank uit de voeten kan en wordt bij Dortmund een nieuwe concurrent voor Rode Duivel Thomas Meunier, die bij de Duitse topclub dit seizoen niet altijd zeker is van een basisplaats en momenteel geblesseerd is.

De 25-jarige Ryerson kwam tot op heden 15 keer in actie voor het Noorse nationale team. Bij Union Berlijn stond hij begin november in de basis voor de Europa League-groepswedstrijd tegen de Belgische vicekampioen Union Sint-Gillis.