Senne Lynen keert terug naar plek waar zijn vorige seizoen zo dramatisch eindigde: “Zelfs thuismatch tegen Cercle vond ik wat vreemd”

“De wedstrijd tegen Antwerp was een echte topwedstrijd, want beide ploegen waren in vorm. Wij stonden tweede, zij derde. Dat we uiteindelijk winnen, is nog mooier”, zegt Senne Lynen. — © BELGA

Senne Lynen is dit seizoen als controlerende middenvelder van onschatbare waarde voor Union: hij nam de plek van Nielsen definitief in en valt niet meer uit de ploeg weg te denken. Vorig seizoen was dat nochtans helemaal anders. De 23-jarige middenvelder was aanvankelijk wel titularis, maar scheurde zijn voorste kruisband in oktober. Vanavond keert hij terug naar de plek waar zijn seizoen drastisch ten einde kwam.

Nee, leuke herinneringen houdt Lynen niet over aan zijn laatste verplaatsing naar Cercle Brugge. “De eerste uren na het moment was ik van de wereld. Ik zat in de kleedkamer in een soort trance. Het zijn zeker negatieve herinneringen, maar het zal goed zijn als ik de wedstrijd kan aanvatten”, stelt de Belg. “Eigenlijk vond ik de wedstrijd thuis tegen Cercle ook al vreemd, puur omdat ik die blessure tegen hen opliep. Maar goed, het kon natuurlijk tegen eender welke ploeg gebeurd zijn. Intussen zijn we al een hele periode verder.”

Dat klopt: Lynen heeft zijn blessureleed intussen achter zich gelaten en is sinds het begin van het seizoen een vaste waarde in het Brusselse elftal. En dat Lynen een waardige vervanger is voor Casper Nielsen, blijkt uit de resultaten van Union. Afgelopen zondag klopte Union Antwerp met 2-0, eerder werden ook Anderlecht (1-3) en Gent (4-0) geklopt. “Het blijft duren, dat is natuurlijk schitterend”, ziet ook Lynen. De wedstrijd tegen Antwerp was een echte topwedstrijd, want beide ploegen waren in vorm. Wij stonden tweede, zij derde: het was dus belangrijk om zeker niet te verliezen om te voorkomen dat ze op gelijke punten kwamen. Dat we uiteindelijk winnen, is nog mooier.”

Union valt haast niet meer weg te denken uit de top vier. “Voor de wedstrijd tegen Antwerp zeiden we ook al dat we de Champions’ play-offs konden halen, maar we wisten dat het verschil gemaakt zou worden in de topwedstrijden. Dat we met Antwerp een rechtstreekse concurrent voor de top 4 konden kloppen, is erg mooi.”

Nu Antwerp al zes punten achterstand telt, staat Union afgezonderd op de tweede plek. Enkel Genk (7 punten meer) staat nog boven de Brusselaars. “Ze spelen al een heel seizoen stabiel, maar het is zake voor hen om dat vast te houden. Het is een beetje het omgekeerde van vorig seizoen: nu zijn wij de jager. Genk moet zien dat het niet bezwijkt onder de stress of druk wanneer de play-offs komen en de punten gehalveerd worden. Die druk zal er zeker komen. Of ik liever in de rol van achtervolger kruip dan zoals vorig seizoen afgezonderd bovenin te staan? Nee, ik heb nog altijd liever een voordeel op de rest, maar misschien is het wel eens goed om zelf te kunnen achtervolgen. Al zou ik er zeker niet om malen als we de play-offs kunnen aanvatten met een voorsprong op Genk.”

Gevaarlijke wedstrijd

Lynen beseft wel dat de weg nog lang is, te beginnen met Cercle Brugge vanavond. Een verraderlijke wedstrijd na de drie toppers van de afgelopen weken? “Ja, absoluut. We hebben een erg mature groep en we hebben zelf al openlijk gezegd dat het een erg gevaarlijke wedstrijd zal worden. Uiteindelijk gaat het ook om drie punten, dus de match is even belangrijk. Het zal een pittige wedstrijd worden, want Cercle speelt met hoge druk en legt veel intensiteit in zijn spel”, besluit Lynen.