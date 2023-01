Hasselt

Als je alles te weten wil komen over het ontstaan van de orde van het Heilig Graf in onze regio, noteer je best 22 en 23 april in je agenda. Het belooft een interessant weekend te worden vol informatie, wandelingen, speeches, een expo en een naslagwerk. “Dat de grondslag van de orde in Wimmertingen ligt, zal velen verbazen”, klinkt het.