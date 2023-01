Plassen onder druk kan hij ook al: Novak Djokovic negeert umpire, maar keert als bij wonder op tijd terug uit catacomben

Novak Djokovic (ATP 5) maakte geen fout in de eerste ronde van de Australian Open. De 35-jarige Serviër rekende in de Rod Laver Arena na twee uur spelen in drie sets af met de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 75). In de eerste set zorgde Djokovic wel voor een oponthoud. Hij wilde naar het toilet, maar kreeg daar geen toestemming voor van de umpire. Daarop trok hij op eigen houtje naar het toilet. “Ik roep ‘tijd’ in 15 seconden”, klonk het. Djokovic kwam uiteindelijk snel genoeg terug het veld op en vermeed zo een straf.