Onze tv-tips: Franse wijnstreken, Johnny Cash en een kindertehuis

Gort over de grens

NPO2, wo, 20.28u

Al jaren een groot instituut bij onze noorderburen. De Nederlandse componist en schrijver Ilja Gort maakte van zijn passie zijn beroep toen hij in 1994 een kasteel in Frankrijk kocht met uitgebreide wijngaard. Sindsdien mag hij zich wijnboer noemen en vielen zijn wijnen internationaal in de prijzen. Vanaf vanavond reist hij opnieuw langs de mooiste Franse wijnstreken. Ook een aanrader voor niet-wijnliefhebbers. (tove)

Walk the line

VTM3, wo, 22.15u

Country-legende Johnny Cash (Joaquin Phoenix) vertrekt naar Memphis waar countrymuziek nog in de kinderschoenen staat. Naarmate hij bekender wordt komt hij in contact met grote sterren. Maar de roem wordt Johnny te veel. Sterke biopic, fenomenaal acteerwerk en overladen met filmprijzen. Een typisch verhaal van hoge pieken en diepe dalen. (tove)

A house made of splinters

Canvas, wo, 22.45u

Door de oorlog is een Oekraïens kindertehuis in de buurt van de frontlinie voller dan ooit. Zo kil als de buitenwereld is, zo warm is de sfeer binnen. Kordate maatschappelijk werkers weten een magische plek te creëren waar kinderen wachten tot de staat over hun lot beslist: kunnen hun ouders hen weer in huis nemen, gaan ze naar een pleeggezin of verhuizen ze naar een permanent tehuis? (tove)