Marc Overmars laat drie weken na hartinfarct gezicht weer zien bij Antwerp

Marc Overmars belandde zo’n drie weken geleden door een licht hartinfarct in het ziekenhuis, maar is weer op de weg terug. Na een periode van rust, liet de technisch directeur dinsdag weer zijn gezicht zien op het trainingscomplex van zijn werkgever Royal Antwerp FC.

Overmars was tot februari vorig jaar werkzaam bij Ajax, waar hij medeverantwoordelijk was voor een van de meest succesvolle periodes in de geschiedenis van de club. Na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag stapte hij op bij de Amsterdamse club.

Niet veel later werd Overmars gepresenteerd bij Antwerp, dat veel kritiek te verwerken kreeg in de media. ,,We zijn een club die mensen een tweede kans wil geven en hebben Marc verteld wat de de normen en waarden van de club zijn”, was het verweer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Overmars stelde in de zomer Mark van Bommel aan als trainer. Ook werden Vincent Janssen, Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp, Viktor Fischer en Toby Alderweireld door hem naar aangetrokken. Antwerp kende een ijzersterke start en stond zelfs even eerste. Inmiddels is de club iets afgezakt en bezet het de derde plaats in de Jupiler Pro League.

Antwerp treedt woensdagavond aan tegen en bij Oostende. Het is onduidelijk of Overmars bij dat duel aanwezig is.