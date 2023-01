Officieel: Rocco Reitz is opnieuw Kanarie en traint al mee bij STVV

Rocco Reitz is terug in Sint-Truiden. STVV huurt de Duitse middenvelder opnieuw tot het einde van het seizoen van Mönchengladbach om mee het vertrek van Christian Brüls op te vangen. Dinsdag stond hij al op het trainingsveld in de Sint-Jansstraat. Op Taichi Hara is het voorlopig nog wachten.