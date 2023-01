Nieuw probleem op Anderlecht: spits Fabio Silva na discussie op weg naar buitenland

Kan Anderlecht nog rekenen op Fabio Silva (19)? De spits - die gehuurd wordt van Wolverhampton - wordt gevolgd door diverse buitenlandse ploegen die hem ook willen huren. Clubs uit Spanje, Italië en Nederland. In zijn omgeving valt te horen dat er interesse is, maar dat er niets concreet is. De opties worden wel bekeken.