Alessandro Albanese alweer weg bij KV Oostende: flankaanvaller op weg naar Virton

KV Oostende slankt zijn kern verder af. Alessandro Albanese (22) is op weg naar Virton in 1B, waar de flankaanvaller op huurbasis gaat spelen. Hij vervoegt er Koziello, die eerder verhuurd werd door KVO.

Het verhaal van Alessandro Albanese is bij KV Oostende is dus geen onverdeeld succes geworden. Een jaar geleden kwam Albanese over van Waasland-Beveren, maar nu vertrekt hij alweer. De bestemming? Virton, de club in 1B waar zijn ploegmaat Koziello eerder al werd gestald. De transfer is nog niet helemaal rond, maar bij KVO verwacht men weinig problemen.

Bij KV Oostende speelde Albanese twintig wedstrijden, goed voor één doelpunt maar ook voor twee rode kaarten. Sinds de komst van coach Dominik Thalhammer kwam de Luikenaar amper nog aan minuten aan zee. Tegen Kortrijk speelde hij nog 25 minuten, maar daarna haalde hij amper één keer de bank. De drie laatste wedstrijden van KVO haalde Albanese de selectie niet. In Virton moet hij dus opnieuw aan matchen komen. Albanese heeft nog een contract tot de zomer van 2025 bij Oostende.

Durdov meteen in selectie, D’Haese en Mebude geschorst

Voor de match tegen Antwerp zit nieuwkomer Durdov meteen in de selectie: de boomlange spits kan zo zijn eerste minuten maken voor KV Oostende. D’Arpino liep een spierblessure op en is nog niet klaar voor een comeback. Ook McGeehan, Dewaele en Hornby zijn nog out en kunnen niet spelen. D’Haese zit zijn tweede en laatste schorsingsdag uit, Mebude moet één match brommen na zijn rode kaart op KV Mechelen.

Ambrose en Urhoghide komen terug uit schorsing en zitten in de selectie. Schelfhout, Katelaris, Badu, Govaers, Albanese (op weg naar Virton, red.), Osifo en Stiers vallen naast de kern.