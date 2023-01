Top secret en hip: wij gingen logeren in een slow cabin op een geheime locatie in Limburg

Ze zijn hip, succesvol en vooral top secret: wie een huisje van Slow Cabins boekt, tekent voor een weekendje ultieme rust in the middle of nowhere, op een strikt geheime locatie. Sinds kort vind je de houten vakantiehutjes ook ‘ergens’ in Haspengouw. Wij boekten een weekendje naar geen-idee-waar: kan jij raden waar we terechtkwamen?

LEES OOK. Logeren in een adembenemende boomlodge in Bree: is dit het mooiste plekje van het land?

Ken jij nog een originele logeerbeleving in Limburg die wij mogen uittesten? Laat het ons weten via goesting@hetbelangvanlimburg.be

Slow travel is de reistrend van het moment en het Belgische concept ‘Slow Cabins’ werpt zich op als pionier. In tegenstelling tot hippe backpackers die reizen aan een tempo van drie tot vier bezienswaardigheden per dag aan de andere kant van de wereld, genieten slow travelers van de tijd, het gezelschap en de plek waar ze zich bevinden. De kleine, verplaatsbare huisjes van Slow Cabins spelen handig in op verbinding zoeken met elkaar, de natuur en de lokale cultuur. Naast onder meer in de Groene Gordel en de Vlaams Ardennen, kan je voortaan ook een cabin boeken op een geheime locatie in Haspengouw. Je kiest op voorhand een regio, maar hebt het raden naar waar je precies zal terechtkomen. Of wij een weekendje willen onthaasten in the middle of nowhere, als remedie tegen een losgeslagen, hectische maatschappij? Aan het antwoord op die vraag willen we best wat tijd verspillen.

© Sven Dillen

Coördinaten

We boeken een cabin in regio Haspengouw. Twee weken voor vertrek ontvangen we op de redactie een mail met de coördinaten van de specifieke locatie en alle nodige informatie over de omgeving. Onze mede-‘slow traveler’ is Iris, een hoogzwangere vriendin die wel toe is aan een avondje kampvuur zitten met alcoholvrije bubbels. We verblijven in cabin ‘Heiwa’, Japans voor rust. “Neem zo weinig mogelijk bagage mee”, wordt ons aangeraden, “hoe minder je meebrengt, hoe meer rust je zal vinden.” We steken een regenjas en pyjama in onze rugzak, vullen een boodschappentas met lekkers, vergeten zoals altijd een tube tandpasta en rijden richting locatie X.

LEES OOK. Een sfeervol huisje in het groen: drie knusse adresjes voor een weekendje weg

Onze wagen blijft staan op de daarvoor aangewezen plek, op een vierhonderd meter wandelen van de cabin. Zelfs in putje winter zijn de boomgaarden, vochtige weiden en het glooiende reliëf van Haspengouw een waar genot. Op het modderige pad na: de hagelwitte sneakers en trolley van Iris hangen vol drek. “Hoezo, jullie hadden een mailtje met informatie?” (De paden richting jouw cabin liggen in volle natuur die niet voorzien zijn op valiezen met wieltjes)

© Sven Dillen

Zero impact

Een goedmakertje: we steken meteen het vuur van de gezellige houthaard aan en kraken een (alcoholvrij) flesje. Het romantisch huisje is minimalistisch ingericht met natuurlijke materialen en grote glasramen. Volledig zelfvoorzienend: bij aankomst begin je letterlijk met een opgeladen batterij door autonome energieopwekking. Het waterreservoir is gevuld met gefilterd regenwater. Soms ontsnapt er een zure geur bij het opendraaien van een waterkraantje en het toilet bestaat uit een deftige wc-bril bovenop een bak. Je dringende boodschap hoor je te bedekken met een schepje zaagsel. Maar daarmee zijn de minder ‘comfortabele’ dingen (voor niet-avonturiers) dan ook opgesomd. Overal waar je kijkt - door elk raam - zie je in de verste verte alleen maar groen. En als we hier morgen weggaan, hebben we blijkbaar zero impact gehad.

© Sven Dillen

Voor een barbecue vinden we het te fris, maar een korte kampvuursessie zien we helemaal zitten. De wind maakt het ons niet gemakkelijk, gelukkig liggen er aanmaakblokjes, lucifers en hout voor een aanzienlijk aantal pogingen. Na twintig lange minuten - we zijn niet onhandig maar de tijd gaat hier traag weet je nog - happen de vlammen gulzig in het rond. We klinken en gieten onze glazen nog eens vol. Vervolgens besluiten we een potje te koken: simpele pasta op het twee-pits gasfornuis. We zetten de ‘Dream’-afspeellijst op Spotify op die we in het mailtje ontvingen: met onder meer Fleetwood Mac en Tamino. We kletsen de uren vol en kijken geen enkele keer op de klok. Alleen de wildebras in Iris haar buik schopt nu en dan wat meer tempo in de avond.

© RR

Het leukste aan slow travel? Zonder twijfel de ochtenden waar geen einde aan lijkt te komen. We staren languit door het raam naar de opkomende zon en het benevelde gras. Er ligt een dag voor ons met oneindig veel mogelijkheden: er zijn wandelroutes en bezienswaardigheden zat in de buurt. Op een boogscheut van de cabin ligt een prachtig chateau met een wijndomein, maar waar we ons precies bevinden, verklappen we natuurlijk niet. Je boekt een slow cabin vanaf 197 euro per nacht. Niet goedkoop, maar je waant je voor die prijs wel helemaal alleen op de wereld en de klok stopt even met tikken.

Slow Cabins, vanaf 197 euro per nacht. Boeken kan vanaf twee nachten. Inchecken kan op maandag, woensdag of vrijdag. Info: www.slowcabins.be

© Sven Dillen