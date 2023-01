AUSTRALIAN OPEN. Ysaline Bonaventure uitgeschakeld in eerste ronde

Ysaline Bonaventure (WTA-90) is dinsdag meteen uitgeschakeld op de Australian Open. Na 52 minuten moest de 28-jarige Luikse met 6-2 en 6-1 haar meerdere erkennen in de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-18), negentiende reekshoofd op het hardcourt in Melbourne.

Om een plaats in de zestiende finales neemt Alexandrova het op tegen de 26-jarige Amerikaanse wildcardspeelster Taylor Townsend (WTA-135), die de Française Diana Parry (WTA-107) met 6-1 en 6-1 versloeg.

Ekaterina Alexandrova. — © AFP

Bonaventure slaagde er nog maar één keer in de tweede ronde van een Grand Slam te bereiken. In 2020 deed ze dat op de US Open. In Melbourne eindigde het bij twee vorige deelnames (2019, 2021) ook in de eerste ronde, net als op Wimbledon 2019 en Roland-Garros 2022.