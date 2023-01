Plots duikt nóg een nieuwe figuur uit ‘The masked singer’ op: dit is de 13 miljard jaar oude Kosmos

Kosmos is al vele jaren oud, klinkt het bij de zender. 13 miljard jaar, om precies te zijn. “Af en toe verschijn ik in mijn aardse gedaante. Ik ben alles en ook niets, overal en nergens. Ik kan je helpen om je luchtdruk te verlagen. Ik ben eeuwenlang getraind om dat te doen, alle dagen. Zullen we samen gezellig mediteren?”

Ons eerste idee is dat ook van jou. Want wie denkt er bij mediteren intussen niet automatisch aan Ingeborg, die al ’s in het programma opdook als speurder? Al zijn er ook andere aanwijzingen. Kosmos sluit haar introductie af met “Laat mijn verschijning je in een trance brengen, naar een vakantieland en start to float.” Dat doet denken aan de Start to...-programma’s van Evy Gruyaert, die bovendien in het verleden ook Vlaanderen vakantieland presenteerde.

In elk geval, devote speurders zullen de komende weken weten wat gedaan. Want ook de spelregels zien er dit jaar anders uit. Maar liefst veertien nieuwe figuren kleuren het derde seizoen van The masked singer. Ze worden opgedeeld in twee groepen van zeven, die week om week zullen optreden. Elke week moet dus een andere groep afscheid nemen van één zanger(es). De acht kandidaten die erin slagen de zesde show te overleven, zetten samen de laatste lijn richting de finale in. Kan iedereen nog volgen?

‘The masked singer’ start op vrijdag 3 februari op VTM.