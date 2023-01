Michael Frey en Antwerp op ramkoers, spits wéér niet geselecteerd

Antwerp trekt zonder Michael Frey (28) naar KV Oostende. De spits zit voor de tweede keer op rij niet in de selectie. Hij wil absoluut weg, maar er is nog geen enkel deftig bod binnengelopen op de Bosuil.

“Dit was mijn laatste wedstrijd voor Antwerp”, foeterde Michael Frey na de bekertriomf tegen Racing Genk. Vervolgens moest hij een paar dagen individueel trainen en werd hij gepasseerd voor Union, maar maandag verscheen hij dan toch weer tussen zijn ploegmaats op het oefenveld. Die rehabilitatie was van korte duur: Frey is er evenmin bij tegen KV Oostende. Hij eist nog steeds dat hij een transfer krijgt en wil niet meer voor de Great Old spelen. Zijn gedrag wordt door ploegmaats als erg onprofessioneel omschreven.

Nochtans: er is niks concreets voor Frey. Er kwam nog geen enkel deftig bod voor hem binnen. Clubs als Schalke 04, AEK Athene en Venezia volgen het dossier, net als Charleroi en OH Leuven, maar voorlopig kreeg RAFC uitsluitend aanbiedingen om Frey gratis te huren. Voor Antwerp is een vertrek sowieso al niet aan de orde en zéker niet aan dergelijke financiële voorwaarden.

Sportief is dit wel een aderlating voor Mark van Bommel. Hij heeft met Vincent Janssen maar één echte spits ter beschikking.