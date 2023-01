Brandweer rukt uit na oproep voor ‘brandende torenkraan’, maar dat blijkt gezichtsbedrog

Dinsdagvoormiddag was er even paniek toen een aantal bewoners van Sint-Niklaas melding maakte van een brandende kraan ter hoogte van het Peter Benoitpark. Het bleek echter om een zware affakkeling te gaan in de Antwerpse haven.

Een bewoner van een van de flatgebouwen aan het Peter Benoitpark in Sint-Niklaas belde dinsdag rond 11.30 uur de hulpdiensten met de melding dat een torenkraan in lichterlaaie stond. De brandweer werd onmiddellijk ter plaatse gestuurd, maar kon geen brand vinden.

In de omgeving van het Europark-Noord werden wel twee torenkranen aangetroffen, maar er was geen brand te zien. Al snel bleek het om gezichtsbedrog te gaan. De vlam was afkomstig van een zware affakkeling in de Antwerpse haven, bij de vestiging van Total op rechteroever. De vlam die vrij kwam gaf enorm veel rook, zo hevig dat het van op ruim 25 kilometer te zien is.