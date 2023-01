Britse elite-agent die 24 verkrachtingen toegaf, is ontslagen: “Twintig jaar lang politieman én een roofzuchtige verkrachter”

Een Londense agent die werkte voor een elite-eenheid en die bekende dat hij twaalf vrouwen over de periode van 2003 tot 2020 in totaal 24 keer heeft verkracht, is dinsdag officieel ontslagen bij Scotland Yard wegens ernstig wangedrag. “Dit is een afschuwelijke, misselijkmakende zaak die zware gevolgen heeft voor de politie. Ik hoop echt dat ik zo’n soort dingen nooit meer meemaak”, verklaarde adjunct-commissaris Louisa Rolfe dinsdagochtend tijdens een tuchtzitting.

De intussen 48-jarige David Carrick werd gearresteerd in oktober 2021. Hij was lid van de eenheid van de Metropolitan Police (Met) die verantwoordelijk is voor de bescherming van het parlement en diplomatieke missies in de hoofdstad.

Gedurende 17 jaar, tussen 2003 en 2020 sloeg hij toe. Negen keer werd melding gemaakt van zijn wangedrag bij de Met. Hij werd tot tweemaal toe gescreend door The Met en nadien zelfs gepromoveerd tot een eenheid die zorg draagt over de beveiliging van overheidsgebouwen en ambassades.

Maandag gaf hij tijdens een rechtszaak in Londen vier verkrachtingen toe, naast twintig andere die hij in december al had bekend. In totaal bekende hij 49 misdrijven, waaronder 24 verkrachtingen, tegen de 12 vrouwen. Hij pleitte ook schuldig aan negen aanrandingen, twee pogingen tot verkrachting en drie ontvoeringen.

Mark Rowley, de chef van de Met, gaf toe dat het feit dat Carrick zo lang is kunnen blijven werken bij de dienst “een spectaculaire mislukking” is. “Hij was twintig jaar politieagent en een groot deel van die tijd was hij een roofzuchtige verkrachter”, verklaarde hij aan BBC. “Ik ben sinds mijn aantreden (in september) heel duidelijk geweest dat het een van mijn belangrijkste verantwoordelijkheden is om onze integriteit te herstellen, en degenen aan te pakken die onze integriteit schaden, mensen als David Carrick en, eerlijk gezegd, vele anderen.”