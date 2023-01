Minstens zeven Russische soldaten dood nadat handgranaat per ongeluk ontploft

Er zijn dit weekend zeker zeven doden gevallen bij een explosie van munitie die per ongeluk werd veroorzaakt door een granaat. Dat laat het Russische persagentschap Interfax dinsdag weten. De ontploffing gebeurde in de Russische regio Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens.

“De lichamen van vier vermisten na het incident konden worden teruggevonden”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsdiensten. “Het aantal overleden slachtoffers is daarmee gestegen tot zeven.”

In de chaos die na de ontploffing in de lokalen voor militair personeel ontstond, hadden hulpverleners al drie doden en acht vermisten geteld. Volgens Interfax had een sergeant per ongeluk een granaat laten ontploffen in een slaapzaal, die een explosie van munitie en een brand veroorzaakten.

Op Telegram laat het Russische nieuwskanaal Baza, dat erom bekend staat heel dicht te staan bij de Russische veiligheidsdiensten, weten dat alle slachtoffers soldaten waren die waren gemobiliseerd om te gaan vechten in Oekraïne.