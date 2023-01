Fors minder bestuurders blazen positief tijdens ‘Weekend zonder alcohol’, meer druggebruikers lopen tegen de lamp

Tijdens het ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ zijn bijna 48.000 bestuurders gecontroleerd, van wie 1,62 procent in overtreding was. Dat heeft de federale politie dinsdag gemeld.

Het gaat om een forse daling tegenover de editie die vorig jaar in dezelfde periode plaatsvond: toen was 2,29 procent van de gecontroleerde bestuurders in overtreding. “Een groot deel van de bestuurders lijkt de boodschap dus begrepen te hebben”, aldus de politie.

De 15e editie van het ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ vond plaats van 13 tot 16 januari, van vrijdagavond tot maandagochtend. Er werden 162 rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die onder invloed waren van alcohol. Er werden wel iets meer rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed van drugs: 119, tegen 101 tijdens de actie in januari 2022.

Volgens het verkeersinstituut Vias was 11 procent van de verkeersongevallen met lichamelijke letsels tijdens de eerste negen maanden van 2022 te wijten aan alcohol achter het stuur. “Dit cijfer moedigt ons aan om onze inspanningen qua preventie en repressie verder uit te bouwen”, stelt de politie.