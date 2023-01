Cineast Dominique Deruddere: “Dat ik een carrière wilde in Amerika, is een groot misverstand”

Dominique Deruddere (65) mag dan jaren in Los Angeles hebben gewoond, de cineast uit Leopoldsburg is nooit echt weggeweest. Na zijn documentaires over Will Tura en Arno opent hij met zijn nieuwe film ‘The Chapel’ volgende week het Filmfestival van Oostende. Op datzelfde festival presenteert hij zijn eigenzinnige autobiografie. “Dat ik een carrière plande in Amerika? Dat is het grote misverstand.”