Nu zijn ze getrouwd en hebben ze twee dochtertjes, maar het begin van de relatie tussen Astrid en Bram Coppens verliep erg stiekem. Zo moesten ze zich verstoppen voor Astrids broer Laurens, want hij had gezegd dat ze nooit met een vriend van hem mocht daten. “Die regel heb ik dus wel verbroken, en daar heb ik geen spijt van”, vertelt ze in James de musical.