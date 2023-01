Het wordt nog bibberen voor de Red Lions op het WK: Victor Wegnez sleept laat puntje uit de brand tegen Duitsland

De Red Lions traden aan zonder Arthur Van Doren, een van de beste verdedigers ter wereld. Van Doren was niet fit geraakt wegens een rugblessure – de eerste wedstrijd, tegen Zuid-Korea, had hij al slechts één helft kunnen spelen. Zonde, want interlands tegen Duitsland zijn altijd felbevochten krakers, en dan is elke Lion-in-topvorm welkom.

In het voordeel van de Lions, nummer twee van de wereld: op de toernooien die er echt toe deden – EK, WK of Olympische Spelen – wonnen de Lions de voorbije jaren altijd, maar altijd bood Duitsland meer dan stevig weerwerk. In het ‘nadeel’: Duitsland, nummer vier van de wereld, kon op dit WK voor het eerst sinds de voorbije jaren een beroep doen op een van de beste strafcornerspecialisten. Gonzalo Peillat. Inderdaad, de man die de Lions het leven zuur maakten op de Spelen van Rio 2016 maar toen nog bij Argentinië. Na disputen met de bondscoach bolde hij het af bij Argentinië, hij werd bij Duitsland ingelijfd maar moest enkele jaren wachten vooraleer hij als genaturaliseerde Duitser internationale toernooien kon spelen.

De regerende wereldkampioenen onder de hoede van bondscoach Michel van den Heuvel, begonnen prima aan de wedstrijd. Het was even bibberen toen doelman Vincent Vanasch plat moest op een poging van de sluipschutter Christopher Rürh maar na tien minuten haalde Cédric Charlier scherp uit: België op voorsprong en met veldoverwicht.

In het tweede kwart hadden de Lions meer moeite om hun tempo op te leggen, en in de 22ste minuut knalde Niklas Wellen Duitsland langszij: 1-1 na de eerste helft, alles te herdoen.

Het was alle hens aan dek in het derde kwart, met twee gevaarlijke Duitse doelkansen. Aan de andere kant stond het kanon van strafcornerspecialist Alexander Hendrickx nog niet precies afgesteld, ook al was zijn tweede strafcorner beter geplaatst. Het derde kwart bracht geen soelaas. Integendeel, in het vierde kwart kreeg Duitsland een strafbal na een duw van Nicolas De Kerpel in de rug van een tegenstander. Doelman Vanasch koos de verkeerde kant. Duitsland-België: 2-1.

En toen kwam Victor Wegnez als een duiveltje uit een doosje. Na een assist van kapitein Felix Denayer knalde hij de gelijkmaker binnen. België leverde nog een slotoffensief maar de Duitse doelman stond een paar keer pal.

En zo wordt de volgende opdracht beslissend voor groepswinst: de laatste groepswedstrijd, komende vrijdag tegen Japan. Duitsland speelt op zijn beurt tegen Zuid-Korea, de ploeg die de Lions in hun eerste wedstrijd met 5-0 klopten. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinale, en heeft een bonus van vier rustdagen. De tweede moet nog een barrage spelen.