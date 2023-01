Pukkelpop schrapt Hear Hear! in 2023

Vorig jaar lanceerde Pukkelpop een nieuw ééndagsfestival: Hear Hear vond toen op 14 augustus plaats met onder andere Pixies en Editors op de affiche. De opkomst viel tegen, maar wie daar was, was wel erg te spreken over het festival. “Dat HEAR HEAR! erg positief werd onthaald door de aanwezige festivalgangers, bleek uit de talrijke reacties die we tijdens en ook na het festival kregen”, klinkt het bij woordvoerder Frederik Luyten. U voelt dat er een ‘maar’ aankomt: “Helaas is dat in deze tijden niet altijd voldoende en moeten we als organisatie keuzes durven maken. In 2023 zetten we voluit in op een ijzersterke Pukkelpopeditie en blijft HEAR HEAR! even in de koelkast. Volgend jaar bekijken we dit graag opnieuw.”

(cru)