Sint-Truiden

De politie heeft twee personen gearresteerd die in aanmerking komen voor een reeks fietsdiefstallen in het centrum van Sint-Truiden. De afgelopen dagen werden er op twee locaties in het centrum zeven fietsen gestolen. Door een melding van een verdachte situatie en onderzoek via het cameranetwerk konden de daders worden geïdentificeerd. Zes van de zeven fietsen werden teruggevonden. Het onderzoek wordt voortgezet. mm