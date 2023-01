17-jarige jongen overlijdt aan overdosis XTC, dealer moet niet naar de gevangenis

De feiten dateren van 31 juli 2021, toen slachtoffer R. samen met een 17-jarige kameraad vanuit Diest de bus richting Tongeren nam. Zijn kameraad, die volgens de familie van het slachtoffer een hevige druggebruiker is, stuurde eerder die dag een Snapchatberichtje naar de 21-jarige Tongenaar met de vraag om 25 XTC-pillen te kopen. De twintiger belde op zijn beurt meteen naar zijn vaste Tongerse dealer en haalde het bestelde pakketje op aan de kerk om later die dag de twee minderjarige jongens aan het station in Tongeren te ontmoeten. Daar werd de deal voor 90 euro gesloten.

“Ik was eigenlijk gewoon een tussenpersoon”, zo sprak de twintiger vorige maand voor de Tongerse rechter. Na de deal zou hij het geld dan ook integraal terug afgegeven hebben aan de vijftiger die voor de drugs had gezorgd. De 58-jarige man overleed ondertussen zelf, waardoor zijn strafvordering verviel.

Overdosis

De twee tienerjongens stapten terug op de bus richting Sint-Truiden en namen volgens de aanklager tijdens die rit al meerdere pillen in. “Na hun bezoek aan het stadspark, stapten ze opnieuw op de bus richting Halen. Ondertussen had R. al 10 pillen geslikt. Hij was enorm slecht aan het gaan”, zo sprak de procureur. De tienerjongens stapten uit in de Mosstraat in Halen waar de kameraad van R. rond 22.30 uur de hulpdiensten alarmeerden. Zelf sloeg hij op de vlucht maar hij zal zich volgens de aanklager wel voor de jeugdrechter moeten verantwoorden voor zijn rol in het verhaal.

R. werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven, waar hij een dag later overleed aan een overdosis. “Het is heel duidelijk dat de ingenomen XTC-pillen de doodsoorzaak zijn. Volgens het verslag over de bloedstalen had R. een zeer grote toxische concentratie MDMA in zijn lichaam”, stelde de aanklager.

De 21-jarige dealer moest zich voorwaarden voor het dealen van drugs aan minderjarigen met de dood tot gevolg. “Het is duidelijk dat niemand deze afloop gewild heeft, maar ze is er wel. U zal voor de rest van uw leven verder moeten met het idee dat uw handelen een mensenleven heeft gekost”, sprak de procureur.

Ook de familieleden, waaronder de vader en grootmoeder van de overleden jongen, hadden het emotioneel zwaar. “Ik hoop dat je later een zoon krijgt, dan weet je wat het is. Ik ben die van mij kwijt. Je moet je schaam u. Ik heb nog nooit iemand gehaat, maar dit komt dichtbij”, sprak de vader tijdens de zitting. “Je leven moet nog beginnen. Stop ermee, met die drugs. Je ziet wat je andere mensen hebt aangedaan. Ga werken, pak je leven terug vast”, klonk het bij de grootmoeder.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De Tongerse rechter veroordeelde de prille twintiger tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem en mag hij geen contacten meer hebben met mensen uit het drugsmilieu. Ook de geldboete van 8.000 euro werd met uitstel opgelegd.

Volgens de Tongerse rechter is er dan ook sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en had de 17-jarige jongen moeten weten welke risico’s hij nam. “Hij was nog minderjarig op het ogenblik van de feiten, maar 28 dagen later zou hij meerderjarig zijn geworden. We kunnen dus stellen dat hij voldoende bij machte was om de risico’s en gevaren van zijn gedrag in te schatten. (…) Een normaal, voorzichtig en redelijk persoon zou niet op deze manier gehandeld hebben. Hij wist wat hij deed of moest dat alleszins weten”, zo oordeelde de rechter.

De grootouders krijgen elk een schadevergoeding van 1.675 euro, de vader van het slachtoffer krijgt 4.400 euro. De broer krijgt een bedrag van 2.400 euro en de moeder 12.000 euro moreel.