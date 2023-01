Anderlecht-aanwinst Anders Dreyer spreekt voor het eerst: “Veel druk? Mentaal ben ik er klaar voor”

Wanneer we hem voor het eerst in actie gaan zien in het shirt van Anderlecht, dat is nog maar de vraag. Anders Dreyer (24) heeft namelijk al meer dan twee maanden niet gevoetbald. De zin om er iets van te maken, die is alvast aanwezig bij de recentste aanwinst van paars-wit. “Het is een eer als een club als Anderlecht je wil. Hopelijk kan ik zo snel mogelijk spelen.”

Anders Dreyer heeft zijn huiswerk gemaakt. “Ik heb alle wedstrijden van Anderlecht bekeken”, zegt de Deense winger. “Ik ben ervan overtuigd dat deze ploeg competitief is. Of er veel druk is? Daar ben ik aan gewend”, beweert de man die overkomt van FC Midtjylland en tekende voor vierenhalf jaar. Hij bevestigde nog eens dat hij een clausule in zijn contract had, waardoor hij voor een vast bedrag (4,25 miljoen euro, red.) weg kon. “Als jonge Deense speler wil je nu eenmaal graag naar het buitenland en daarom liet ik bepaalde details in mijn contract opnemen.”

Lang heeft Dreyer naar eigen zeggen niet moeten nadenken over zijn nieuwe bestemming, ook al had hij heel wat keuze. “Het was een heel makkelijke beslissing”, vertelt hij. “Twee weken geleden hoorde ik van de interesse van Anderlecht: een grote club die niet voor niets drie sterren op het truitje heeft. Elke jonge Deense voetballer kent Anderlecht.” Hij raadpleegde ook wat spelers die bekend zijn met de Belgische competitie alvorens zijn beslissing te maken. “Onder meer Kristoffer Olsson (die nu bij FC Midtjylland speelt, red.)”, aldus Dreyer.

Deense connectie

De Deense connectie bij paars-wit – met CEO Sports Jesper Fredberg en trainer Brian Riemer – hielp ongetwijfeld een handje. “Maar ook zonder hen had ik hier getekend”, benadrukt Dreyer. “Het is een eer als een club als Anderlecht je wil.” Het Deense voetbal ligt wel al meer dan twee maanden stil. Wanneer is de winger klaar om in actie te treden? “Hopelijk zo snel mogelijk”, klinkt het. “Mijn vorm is goed, maar ik moet me natuurlijk nog wel even aanpassen aan de ploegmaats.”

© BELGA

Dreyer denkt wel te passen in het voetbal van Riemer. “Ik hou van hoge druk en balveroveringen”, legt hij uit. “Of ik zelf scoor of een ploegmaat, dat maakt mij niet uit. Als ik een goeie pass kan geven: graag.” Soms wordt hij vergeleken met zijn landgenoot Andreas Skov Olsen van Club Brugge. “Dat is toch een ander type”, vindt Dreyer zelf. “We zijn van hetzelfde land en spelen op dezelfde positie, maar onze stijl is anders.” Als het moet, kan de RSCA-aanwinst trouwens ook in de spits of op de tien uit de voeten. “Dat lukt, maar mijn beste positie blijft toch de rechterflank.”

Hij is nog maar 24, maar Dreyer speelde al in vijf verschillende landen. Niet overal werd het een succes. “Mijn eerste keer bij Brighton kwam iets te vroeg, maar het was wel goed om het verschil tussen de Deense competitie en de Premier League te zien”, meent hij. Bij het Russische Rubin Kazan werd hij met een privéjet gerepatrieerd toen de oorlog uitbrak. “Maar ik voelde me niet in gevaar”, zegt Dreyer daarover. Wordt Anderlecht dan de club van de grote doorbraak? “Mentaal ben ik er alvast klaar voor”, aldus de Deen.

© BELGA

In selectie tegen Zulte Waregem

Ook coach Brian Riemer is enthousiast over de komst van Dreyer. “Bij Brentford stond hij al op onze radar”, zegt hij. “Het is een speler die ons in de huidige situatie heel erg kan helpen. Alleen heeft hij aanpassingstijd nodig. Tegen Zulte Waregem zal hij zeker niet starten.” Dreyer zit wel in de selectie. Wie zal er wél starten? Het middenveld met Diawara, Arnstad en Ashimeru werd in Brugge weggespeeld. Komen er wissels morgen tegen Zulte Waregem? “We hebben heel wat opties op het middenveld. We gaan alles nog eens overwegen”, zegt Riemer daarover.

© BELGA

Het wordt een stille avond morgen in het Lotto Park, want Anderlecht moet het zonder fans doen. “We missen ze enorm, dat bleek in Brugge ook al”, beseft Riemer. “We hebben met voorsprong de beste supporters in België, maar het mag geen excuus zijn. We hebben maar één job en dat is winnen.”

Lior Refaelov zal morgen overigens nog niet inzetbaar zijn. Riemer hoopt hem zondag te recupereren tegen Seraing. Ook met Julien Duranville wil de RSCA-coach geen risico’s nemen, maar hij is wel op de terugweg.