Abdoulaye Sissako vindt uitstekend zijn draai op het nieuwe middenveld van Essevee: “Ik hoop zelfs nog beter te worden”

Noem het gerust een flinke metamorfose. Abdoulaye Sissako lijkt na twee moeilijke jaren eindelijk klaar voor de grote sprong voorwaarts in het shirt van Zulte Waregem. De Franse defensieve middenvelder leverde vorige zaterdag op bezoek bij Genk alvast een sterke prestatie af. “Qua scherpte zat het opnieuw goed. Uiteindelijk is deze match beslecht op efficiëntie.”

“Deze nederlaag is heel zuur”, sakkerde Abdoulaye Sissako zaterdagavond in de catacomben van de Cegeka Arena. Essevee had de Limburgse koploper tot de allerlaatste seconde het vuur aan de schenen gelegd, maar moest uiteindelijk toch met lege handen huiswaarts. “We verdienden duidelijk meer, want we hebben echt een sterke prestatie afgeleverd. We creëerden ook aardig wat kansen, maar scoren lukte ons jammer genoeg niet.”

Zowel voetbaltechnisch als mentaal zit het dezer dagen wel snor bij Essevee. “Qua scherpte zat het opnieuw echt wel goed. Iedereen speelde met de juiste agressiviteit. Uiteindelijk is deze match beslecht op efficiëntie en daar moet je je dan ook kunnen bij neerleggen. We moeten ook durven verder te bouwen op deze prestatie. Dit team is nog in volle ontwikkeling na de komst van onze twee nieuwe jongens.”

“We hebben de leider doen wankelen, daar mogen we trots op zijn. We moeten op deze ingeslagen weg voortgaan. Op die manier hebben we echt een goede kans om ons te redden. Woensdag trekken we dan ook vol vertrouwen naar Anderlecht. Waarom zouden we daar achter gesloten deuren niet kunnen winnen? We hebben hen dit seizoen al eens verslagen.”

De wederopstanding van Zulte Waregem lijkt dan ook een feit. “De stappen die we hebben gezet, zijn best wel indrukwekkend. Het is nochtans eenvoudig: zo’n kwaliteitsinjectie doet iedereen deugd. Ik voel me persoonlijk ook duidelijk beter in mijn vel, dat is ook niet zo vreemd”, aldus een openhartige Sissako. “Ik kan nu al drie matchen op rij mijn ding doen en ik merk dat het match na match ook steeds beter gaat. Fysiek sta ik ook goed.”

Zo lijkt Mbaye Leye plots te kunnen beschikken over een zelfzekere nummer zes die misschien wel het gemis van de geblesseerde Tambedou kan opvangen. “De terugkeer van de echte Abdoulaye Sissako? Ik hoop zelfs nog beter te worden”, glimlacht de oud-jeugdspeler van Auxerre en Châteauroux, waar hij door Zulte Waregem eind augustus 2019 werd weggeplukt.

Op z’n Modric’

Sissako kijkt evenwel terug op twee lastige jaren aan de Gaverbeek. “De twee voorbije jaren waren best moeilijk. Eerst sukkelde ik lang met een probleem aan mijn longen. Vorig jaar kon ik me door een aanslepende blessure evenmin doorzetten. Daarom is het nu zo belangrijk om nu zo veel mogelijk matchen af te werken. Vertrouwen is zo belangrijk. De coach geeft me ook enorm veel steun. Als je dan ook de ballen in de juiste zone krijgt, kom je al ver.”

“Abdou is een fijne kerel voor een coach, want hij traint hard en luistert altijd aandachtig”, is Leye heel gul in zijn lof voor Sissako. In de recuperatie is hij top. Hij levert op dat punt het meeste werk af. Met Brüls en Vormer aan zijn zijde merk je ook dat hij technisch begaafd is. Op het middenveld hebben we op die manier stilaan een file”, stelt Leye geamuseerd vast.

Bovendien heeft Sissako nog een extra troef volgens de coach van Zulte Waregem. “Hij houdt van verzorgd voetbal en je merkt dat hij sinds we onze nieuwe jongens erbij hebben eenvoudiger speelt. Hij beperkt nu heel nadrukkelijk zijn baltoetsen. Je moet de bal ook niet telkens vijf keer raken, hè. Modric is ook iemand die vaak slechts één of twee keer de bal raakt. En hij is toch de winnaar van de Gouden Bal.”