Madonna komt in oktober naar Sportpaleis

Op zaterdag 21 oktober komt Madonna met The Celebration Tour naar het Sportpaleis in Antwerpen. Ticketprijzen variëren van 325 tot 45 euro.

Madonna kondigde het nieuws aan met een video. Daarin zit ze aan tafel met bekende koppen als Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter en Eric Andre. Als comedian en actrice Amy Schumer de superster uitdaagt om op tournee te gaan en uit vier decennia carrière haar hits te brengen, antwoord Madge ‘fuck yeah’.

The Celebration Tour begint op zaterdag 15 juli in Vancouver en doet vervolgens een aantal grote Amerikaanse steden aan. Daarna volgt de oversteek naar Europa. Op zaterdag 21 oktober houdt The Celebration Tour halt in het Sportpaleis in Antwerpen. De tournee eindigt op vrijdag 1 december in de Ziggo Dome in Amsterdam.

The Celebration Tour belooft een overzicht te bieden van 40 jaar hits en zou ook een ode zijn aan de stad New York waar de muziekcarrière van La Ciccone begon. Tickets voor het concert zijn vanaf vrijdag 20 januari om 10 uur te koop via ticketmaster.be. Er zijn ‘gewone’ tickets en VIP-arrangementen. De prijzen variëren: van 324,70 euro, 274,70 euro, 196,70 euro, 135,10 euro, 90,30 euro tot 45,50 euro. cru