Gaslek door graafwerken op Paspoel

Op Paspoel in Tongeren is er vanmiddag een gaslek ontstaan door graafwerken. Mensen uit de buurt krijgen enkele uren het advies om ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven.

Het nieuws over het lek raakte dinsdag rond 14.15 uur bekend. Het gaslek is ontstaan op de site waar een oude woonblok met appartement werd gesloopt. De Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonzo gaat er in kader van het project Paspoel een nieuwe blok laten bouwen.

Op de Paquetlaan en de Thijslaan hing er een gasgeur. De straat is afgespannen met linten. De brandweer, de politie en Fluvius zijn ter plaatse. Arbeiders van Fluvius hebben het euvel even voor 16 uur opgelost. mm/diro