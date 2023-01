Pakjesbezorger (40) valt in put voor septische tank: “Ik sta tot aan de knieën in een brij van urine en uitwerpselen”

Een Amerikaanse bezorger van Amazon beleefde vorige week een rampzalige dag op het werk. Toen Charles Amicangelo (40) in de gietende regen een pakje wilde afleveren, begaf de grond het plots onder zijn voeten en viel hij in een onwelriekende put. “Ik ben in een septische put gevallen”, klinkt het in de video die hij maakte vanuit zijn benarde situatie. “Ik weet niet of ze die nog aan het graven waren, maar ik sta tot de knieën in een brij van urine en uitwerpselen.”