Arbeider (57) gewond na 4 meter diepe val van stelling tijdens werken

Een 57-jarige arbeider is dinsdag kort voor de middag gewond geraakt bij een arbeidsongeval in Koekelare. De man viel van een ladder aan een stelling vanop een hoogte van vier meter. Hij moest door de brandweer ontzet worden.

Het arbeidsongeval gebeurde dinsdag rond 11.15 in de smalle Brouwerijstraat in het centrum van Koekelare. Een 57-jarige man was er op een stelling achteraan een gebouw renovatiewerken aan het uitvoeren toen hij zwaar ten val kwam. De man viel van een stelling en kwam op het platte dak van een kantoorruimte op de eerste verdieping terecht.

Zijn werkmakkers belden daarop de hulpdiensten waarna een MUG-dienst, een ziekenwagen en de brandweer ter plaatse kwamen. Omdat de man op zijn rug lag op het moeilijk bereikbare dak moest de brandweer hem horizontaal evacueren op een brancard met de ladderwagen. Die moest op straat zodanig gemanoeuvreerd worden zodat de ladderwagen tot op het dak kon reiken.

Tijdens de evacuatie controleerde de MUG-arts de parameters van de bouwvakker. Zichtbare verwondingen had hij niet, maar met het oog op eventuele interne verwondingen werd hij erg voorzichtig van het dak gehaald. Daarna werd hij voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De politie verwittigde het arbeidsauditoraat voor verder onderzoek.

Geen levensgevaar

“Het gaat om een 57-jarige man uit Houthulst die voor een bedrijf uit Koekelare renovatiewerken uitvoerde”, meldt het arbeidsauditoraat. “Volgens de eerste vaststellingen is zijn ladder weggeschoven toen hij de stelling wou betreden en is hij zo ten val gekomen. De man verkeert niet in levensgevaar. Het is de politie die het verder onderzoek momenteel voert en ons daarvan verslag uitbrengt. Op dit moment zijn er nog geen indicaties dat er eventuele inbreuken zijn geweest en daarom werd de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk nog niet ingeschakeld.”