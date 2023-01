Twintiger krijgt straf met uitstel voor in brand steken van 3 auto’s in Genk

Een 25-jarige man uit Sint-Truiden krijgt 30 maanden cel met probatieuitstel voor het in brand steken van drie auto’s in Genk. De man kon gelinkt worden aan de vluchtauto, een gestolen Audi S5.

Op 22 april rond 23.45 uur kreeg de politie CARMA een oproep van een brand in Genk. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, waren er drie voertuigen uitgebrand en een vierde voertuig was door de brand beschadigd. Twee getuigen verklaarden hoe een donkere Audi aan een van de wagens stopte, de passagier met een bidon uitstapte, de wagen overgoot en in brand stak. De brand sloeg meteen over op de twee auto’s die naast het brandend voertuig geparkeerd stonden.

Niemand had een idee over het motief, noch was er een link naar mogelijke daders waardoor de inspecteurs een half jaar lang op een dood spoor zaten. Uiteindelijk werd er een PV bijgebracht uit een ander lopend onderzoek rond een schietpartij, waarbij de 25-jarige Genkenaar als verdachte naar voren kwam en zijn telefoon afgetapt werd. Dat zorgde voor een doorbraak.

Gestolen Audi S5

Volgens de aanklager onderschepte de agenten een gesprek waarbij de man die avond van de brand naar een kennis had gebeld en vertelde dat hij een Audi wilde komen ophalen. In het dossier rond de schietpartij werd er uiteindelijk ook bij die kennis uit Alken een huiszoeking uitgevoerd. “Daar stond een zwarte Audi S5 met Nederlands kenteken gestald. Het ging over het voertuig dat we tijdens ons onderzoek op de ANPR-camera’s terugzagen op de avond van de brandstichting”, aldus de procureur. De wagen zou volgens de aanklager eerder gestolen zijn geweest door de broer van de twintiger.

De twintiger gaf toe dat hij het plan had om de gestolen auto weg te maken omdat zijn broer ondertussen in de gevangenis was beland. Maar hij ontkent dat hij die avond met de Audi is vertrokken omdat de Alkense man vertelde dat de wagen in panne stond en dus niet gestart kon worden.

‘Iets regelen’

De Alkense kennis legde echter belastende verklaringen af over de twintiger. Hij vertelde hoe de man niet alleen zei dat hij de wagen wilde ophalen, maar dat hij ook vroeg om handschoenen en een pet klaar te leggen. De twintiger zou verder ook een bidon aanmaakvloeistof meegenomen hebben terwijl hij zei ‘dat hij nog iets moest regelen’. Uiteindelijk zou hij samen met zijn neef met de Audi vertrokken zijn.

Volgens de Tongerse rechter zijn de verklaringen geloofwaardig en is de schuld van de twintiger verder ook bewezen op basis van de ANPR-camera’s waarbij de Audi opgemerkt werd tijdens de avond van de feiten, de persoonsbeschrijving van de dader, de telefoniegegevens waaruit bleek dat de gsm van de twintiger tijdens de feiten uitgeschakeld was en het feit dat de naam van het slachtoffer in de telefoon van de twintiger opgeslagen stond. “Dat wijst erop dat de man het slachtoffer kende”, aldus de rechter.

Motief

Over het motief bestaat wel nog onduidelijkheid. Volgens de rechter gaat het vermoedelijk om een afrekening binnen de romantische sfeer aangezien de twintiger wel vaker in de wijk Kolderbos rondhing op zoek naar zijn ex-vriendin. “Het valt dus niet uit te sluiten dat de feiten zich hierin situeren”, aldus de Tongerse rechter.

Hij veroordeelde de man tot een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 2.400 euro, beiden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij een zinvolle dagbesteding zoeken en in begeleiding gaan bij het CAW.

De slachtoffers krijgen schadevergoedingen van 3.720 euro, 2.550 euro, 1.894 euro en 1.752 euro.