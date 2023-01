VIDEO. Richtte Lionel Messi zich vlak voor beslissende strafschop in WK-finale tot zijn overleden oma?

Argentinië is in de ban van een video waarop de camera zich even op Lionel Messi richt vlak voordat Gonzalo Montiel de beslissende strafschop binnenschiet in de strafschoppenserie tegen Frankrijk. De Argentijnse sterspeler richtte zijn blik even naar de hemel en prevelde iets. Argentijnse media herkennen daarin “Puede ser hoy, abu”, vrij vertaald: “Dat het vandaag moge gebeuren, oma”.