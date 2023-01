Kan AA Gent met Piatkowski opnieuw profiteren van het Torunarigha-effect? “Hij is het prototype van de moderne centrale verdediger”

De Buffalo’s nemen Kamil Piatkowski op huurbasis over van Red Bull Salzburg. Populair bij Rakow, geliefd in Salzburg. De centrale verdediger doet ook in Gent de sportieve cel dromen van betere dagen. Piatkowski komt op huurbasis over van Red Bull Salzburg en moet in de Ghelamco Arena voor een defensieve kwaliteitsinjectie zorgen: “Kamil wint elk kopduel en durft ook vaak zelf in te infiltreren want hij is ook sterk met de bal aan de voet.”