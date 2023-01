GP van China gaat niet door en zal niet vervangen worden, Formule 1-seizoen telt 23 races

De startgrid in Shanghai. Een beeld uit 2019. — © REUTERS

De Grote Prijs Formule 1 van China gaat ook in 2023 niet door. Coronarestricties liggen opnieuw aan de basis van de afgelasting. De Grote Prijs van China zal niet vervangen worden. Daarom staan er volgend jaar 23 Grote Prijzen op de F1-kalender, nog steeds een record.

De BBC bracht in november het nieuws al naar buiten dat de race in China opnieuw geschrapt zou worden. De F1 ontkende toen nog, maar komt nu met bevestiging.

De Grote Prijs van China had op 16 april in Shanghai gereden moeten worden. De F1 geeft echter aan dat “vanwege de huidige moeilijkheden die de situatie rond COVID-19 in China met zich meebrengt” de wedstrijd niet zal doorgaan. De F1 onderzocht opties om China te vervangen, maar houdt het uiteindelijk bij een kalender met 23 wedstrijden.

China ontbreekt zo voor het vierde opeenvolgende jaar op de F1-kalender. Het nieuwe F1-seizoen begint over een kleine twee maanden met de Grote Prijs van Bahrein (5 maart).