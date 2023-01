Herstel van Marvel-acteur Jeremy Renner kan twee jaar duren

De eerste berichten waren geruststellend: Jeremy Renner zou het halen, hij was niet in levensgevaar na het accident met de sneeuwruimer op Nieuwjaar. Renner hielp toen de wagen van een familielid bevrijden die zich had vastgereden in de sneeuw, vlakbij zijn huis aan Lake Tahoe (Nevada).

Nu blijkt dat Renner bij die hulpacties een sneeuwruimer van bijna zeven ton gedeeltelijk op zich heeft gekregen. Terwijl hij lag te wachten op medische hulp, bloedde hij langzaam leeg en flirtte hij met de dood.

Jeremy Renner in de serie Hawkeye. — © ISOPIX

Ingedeukte borstkas

Aan de nieuwssite RadarOnline vertelden vrienden afgelopen weekend dat de rechterkant van Jeremy’s borstkas diep was ingedeukt door de gekantelde sneeuwruimer. De acteur bloedde fel aan een hoofdwonde en had een lelijke snijwonde aan zijn been.

Jeremy kreeg al twee operaties. Daarbij is een deel van zijn borstkas gereconstrueerd en er zijn spillen gestoken in zijn been. Er volgen nog zeer veel operaties maar de dokters willen niets overhaasten en het natuurlijk herstelproces van het lichaam zijn werk laten doen.

“Een terugkeer naar een filmset is nog lang niet aan de orde”, zeggen vrienden. “Jeremy lijdt veel pijn. Vooral bij het ademen.” Jeremy Renner denkt dat het minstens twee jaar zal duren eer hij weer voor de camera’s kan staan.

Renner schrijft op sociale media dat hij zijn Amerikaanse ranch mist. Maar het ziekenhuis laat hem nog lang niet gaan. Aan zijn ziekbed krijgt Jeremy de meeste steun van zijn moeder en zuster.