Mark Cavendish tekent bij Astana: “Jaren gekoerst met Vinokourov, nu heeft hij ideale ploeg om succesvol te zijn”

Nadat Cavendish geen contractverlenging kreeg bij Quick-Step Alpha Vinyl, tekende hij een intentieverklaring bij B&B Hotels, maar dat team moest bij gebrek aan sponsors de handdoek gooien. “Manx Express” leek dan in beeld bij Israël-Premier Tech, tot daar de Welshman Stephen Williams als 28ste en laatste renner aangekondigd werd. Bij Astana krijgt hij wellicht alsnog de kans om een gooi te doen naar een 35ste ritzege in de Tour de France, een record dat hij nu nog deelt met Eddy Merckx.

“Ik heb enorm veel zin in dit avontuur”, zegt Cavendish in een communiqué. “Ik koerste jarenlang met Alexandr Vinokurov en nu ga ik met zijn twee zonen koersen. Ik herinner me dat zijn kinderen even oud waren als de mijne en ervan droomden om wielrenners te worden. Astana Qazaqstan Team is een geweldige plek om succesvol te zijn, met een sterk team onder leiding van Alexandr, een kampioen op de fiets en een gentleman ernaast. Ik heb al een lange carrière achter de rug, maar het plezier van het fietsen en de honger om te blijven winnen zijn nog even groot. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van een succesvol team, of het nu is door andere aan een zege te helpen, zelf als eerste over de streep te komen of ploegmakkers aan te moedigen”, aldus Mark Cavendish.

© BELGAIMAGE

Ook Vinokourov is in de wolken. “Mark Cavendish heeft geen introductie nodig. Hij is de beste sprinter aller tijden en ik ben blij Mark te mogen verwelkomen”, aldus Vino. “De komst van een topsprinter is best een uitdaging, maar we zijn er klaar voor. Mark heeft nog steeds een grote zegedrang en we gaan hem met al onze krachten ondersteunen”, aldus de general manager van Astana Qazaqstan Team.

Astana wordt het zesde team voor Cavendish, na HTC-High Road (2007-2011), Sky (2012), Quick-Step (2013-2015 en 2021-2022), Dimension Data (2016-2019) en Bahrain (2020). Hij heeft 161 profzeges op zijn naam, waarvan 53 in een grote ronde. In 2011 en 2021 won hij het puntenklassement in de Tour, in 2013 deed hij dat in de Giro, in 2010 in de Vuelta. In 2009 won Cavendish met Milaan-Sanremo ook een monument en in 2011 kroonde hij zich in Kopenhagen tot wereldkampioen. Op de piste veroverde hij in 2016 in Rio de Janeiro olympisch zilver in het omnium. Drie keer werd hij wereldkampioen ploegkoers (2005 met Rob Hayes, 2008 en 2016 met Bradley Wiggins).

