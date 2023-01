Comeback Hans Vanwijn in Frankrijk, double-double Vincent Kesteloot in Duitsland

Hans Vanwijn blesseerde zich in november aan de voet. De 27-jarige en 2m08 grote forward vierde in de Franse Pro A na een operatie en revalidatie nu zijn wederoptreden. Hij tekende voor 3 punten, 6 rebounds en 2 assists en won met Nanterre met 99-108 van Limoges. Nog in de Franse Pro A verloor Retin Obasohan (15 punten, 1 rebound) met ASVEL Villeurbanne met 91-95 van Le Mans. In de Duitse BBL was er een knappe prestatie van het duo Vincent Kesteloot (22 punten, 11 rebounds, 2 assists) en Elias Lasisi (18 punten, 9 rebounds, 4 assists). Het Belgische duo leidde dan ook Heidelberg naar een 107-101 overwinning versus Bayreuth. In de Italiaanse Serie A won Ismael Bako (2 punten, 4 rebounds) met Virtus Bologna met 79-78 van Venetië. Jean Salumu (17 punten, 3 rebounds) won in de Poolse EBL met Trefl Sopot met 87-85 van Twarde Pierniki.