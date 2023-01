Last van uitstelgedrag? Met deze simpele hack komt er een einde aan

Ja, dat doe ik straks wel. Of morgen. Misschien wel volgende week … Voor wie vaak uitstelt, klinkt het vast heel herkenbaar. Voortaan toch liever de koe bij de hoorns vatten om jezelf een hoop stress en gezaag te besparen? Op Tiktok circuleert een poepsimpel trucje waarmee je sneller in actie schiet.

“Als je iets moeilijks moet doen en je hersenen willen niet meewerken, doe het dan in het bad”, raadt ene Kristen aan op haar Tiktokaccount The centered life. Dat ze het zelf doet, bewijst de komische video van de vrouw in maatpak in haar bad. “Gewoon je elektronica niet in het water laten vallen”, geeft ze nog mee.

LEES OOK. Met deze simpele Tiktokhack klungel je nooit meer met bakpapier

Het hoeft niet eens zo extreem. Een andere plek uitkiezen volstaat. Die voelt nieuw aan, heeft als het ware de kracht om een mentale blokkade op te heffen en brengt je misschien wel in de gewenste work flow. “Is dat de reden waarom ik alleen belangrijke telefoontjes kan doen op een parking”, vraagt iemand in de reacties zich af? “Aha, misschien verklaart dat waarom mijn productiviteit piekt op de bus”, ondervindt iemand anders. (Lees verder onder de video)

“Als je dingen niet gedaan krijgt aan je bureau begin je de plek te associëren met frustratie en zelfs falen”, stelt werkcoach Juliet Landau-Pope in Stylist. “Verhuizen naar een andere ruimte – je laptop meenemen naar een koffiebar, een verslag schrijven bij de kapper, enzovoort – doorbreekt het patroon en genereert een nieuwe start. Het kan de ervaring ook leuker maken en je humeur verbeteren, wat dan weer stress vermindert en meer motivatie geeft.”