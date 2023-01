‘That 90’s Show’ serveert een portie dubbele nostalgie, maar werkt dat nog in 2023?

That 70’s Show liep van 1998 tot 2006 en telde maar liefst acht seizoenen. Het was een van de langstlopende series van Fox en lanceerde de carrières van Topher Grace, Ashton Kutcher en (zijn huidige echtgenote) Mila Kunis. De reeks kon je vergelijken met Happy Days en vertelde de avonturen van zes tieners die in de tweede helft van de jaren 70 rondhangen in de kelder van het centrale personage Eric, een brave Star Wars-nerd (Grace) en zoon van stugge Red (Kurtwood Smith) en immer vrolijke Kitty. Typisch waren de opnames volgens het multi-cam-format voor een live publiek dat bij elke grap in lachen moest uitbarsten, een aanpak die nu oubollig overkomt. In de jaren 70 werden de meeste sitcoms op die manier aan het publiek voorgesteld.

Kurtwood Smith, Topher Grace, Debra Jo Rupp en nieuwkomer Callie Haverda in ‘That 90’s Show’. — © PATRICK WYMORE/NETFLIX

Dat Netflix een spin-off van de serie heeft gemaakt, heeft zeker te maken met de hang naar nostalgie in ons tijdperk. Dubbele nostalgie zelfs. Want in That 90’s Show wordt er met heimwee gekeken naar het leven in de jaren 90, maar dan door een jaren 70-bril. De nieuwe serie focust zich opnieuw op tieners die zich in de kelder van Erics vader amuseren. Startpunt is Fourth of July.

Eric, die huwde met zijn jeugdvriendin, bezoekt zijn ouders en brengt dochter Leia Forman (Callie Haverda) mee. Die kan het zo goed vinden met haar buurmeisje dat ze tijdens de zomer bij de grootouders wil blijven. De geschiedenis herhaalt zich, maar dan met de sterren van de originele serie als gastacteurs. Voor ons zal de reeks wat te Amerikaans overkomen – wat flauw dus – maar wie vertrouwd is met de personages en warmloopt voor nostalgie zal er zich best mee amuseren. (cc)

‘That 90’s Show’ loopt vanaf 19 januari op Netflix